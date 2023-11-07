11:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Глава приморской ГАИ принял личное участие в «антиалкогольных» рейдах
За три дня выявили около 90 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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В Приморье с 4 по 6 ноября Госавтоинспекция провела рейды по выявлению нетрезвых водителей. Интересно, что в них принял личное участие руководитель ведомства Сергей Сбродов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.
В результате профилактических мероприятий выявлено 88 водителей в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
По словам руководителя Госавтоинспекции, ведомство не проводит тайных рейдов, и у сотрудников нет цели максимально наказать правонарушителей. Главная их цель — предупредить нарушения правил дорожного движения, а в конечном итоге — возникновение аварийно опасных ситуаций на дороге.
Всего за прошедшие праздничные дни в регионе выявлено более тысячи нарушений Правил дорожного движения. 80 водителей не проходили обучения на право управления транспортными средствами и сели за руль без прав, 25 допустили выезды на полосу встречного движения.