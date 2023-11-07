12:07 (мск), источник: Комсомольская правда
Отопительный сезон в многоэтажках Симферополя возобновится с 8 ноября
Соответствующие службы уже начали подготовку.
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Власти Симферополя приняли решение возобновить отопительный сезон с 8 ноября, сообщил глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев.
— Мною принято решение, что отопительный сезон в многоквартирных домах начнется с завтрашнего дня. Соответствующие службы уже начали подготовку, — написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Напомним, подача тепла в симферопольские многоэтажки, административные, промышленные, прочие здания и помещения была приостановлена с 25 октября в связи с погодными условиями.