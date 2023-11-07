Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
12:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Отопительный сезон в многоэтажках Симферополя возобновится с 8 ноября

Соответствующие службы уже начали подготовку.

Источник: Комсомольская правда

Власти Симферополя приняли решение возобновить отопительный сезон с 8 ноября, сообщил глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев.

— Мною принято решение, что отопительный сезон в многоквартирных домах начнется с завтрашнего дня. Соответствующие службы уже начали подготовку, — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Напомним, подача тепла в симферопольские многоэтажки, административные, промышленные, прочие здания и помещения была приостановлена с 25 октября в связи с погодными условиями.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Разрешат ли в России онлайн-торговлю алкоголем и к чему это может привести
Военная спецоперация на Украине 7 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ