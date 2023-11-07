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11:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутске появится новый детский сад в микрорайоне Радужный

Разработкой проекта занималось ООО «СЗ “ТАНАР”.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Застройщик из Иркутска безвозмездно передаст муниципалитету проект строительства детского сада на 110 мест на улице Костычева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Разработкой проекта занималось ООО «СЗ “ТАНАР”. В ноябре проект будет направлен на госэкспертизу, — говорят в горадминистрации.

Новый детсад разместят вблизи микрорайона Радужный, часть которого возвели по договору развития застроенных территорий (РЗТ). Проект также реализовал «ТАНАР».

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