11:32 (мск), источник: Комсомольская правда
В Иркутске появится новый детский сад в микрорайоне Радужный
Разработкой проекта занималось ООО «СЗ “ТАНАР”.
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Застройщик из Иркутска безвозмездно передаст муниципалитету проект строительства детского сада на 110 мест на улице Костычева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
-Разработкой проекта занималось ООО «СЗ “ТАНАР”. В ноябре проект будет направлен на госэкспертизу, — говорят в горадминистрации.
Новый детсад разместят вблизи микрорайона Радужный, часть которого возвели по договору развития застроенных территорий (РЗТ). Проект также реализовал «ТАНАР».