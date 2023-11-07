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11:34 (мск), источник: Фонтанка

20 смертей, 400 госпитализаций: коронавирус расправил плечи в Петербурге

Коронавирус показал рост в Петербурге.

Коронавирусная статистика в Петербурге показала заметный рост. За неделю в городе на Неве зафиксировали 20 летальных исходов, 3 080 новых случаев, и 419 госпитализаций, сообщил 7 ноября федеральный оперативный штаб.

В России за неделю с 30 октября по 5 ноября госпитализированы 5 042 человека, на 33,4% больше по сравнению с предыдущей неделей. Выявлен 34 191 новый случай. Подтверждено 63 летальных исхода.

Увеличение числа госпитализаций идет в 64 регионах России, заболеваемость выросла на 31,7%.

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