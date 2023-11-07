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11:44 (мск), источник: Фонтанка

Не успели ко второй четверти. В школах Петербурга все ещё не хватает учебников

В петербургской школе ко второй четверти не привезли учебники по математике.

Прокуратура внесла представление директору школы в Выборгском районе Петербурга из-за нехватки учебников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 7 ноября.

Речь идёт об учебниках по математике для учащихся седьмых классов. Нехватка составляет 150 штук.

«С целью устранения нарушений прокурор района директору школы внес представление с требованием принять меры к обеспечению образовательного учреждения учебниками. Акт реагирования в настоящее время находится на рассмотрении. Соблюдение прав учащихся на обеспечение учебниками находится на контроле прокуратуры», — добавили в ведомстве.

По данным «Фонтанки», проверка проходила в одной из крупнейших школ города — 482-й.

Проблемы с учебниками в городских школах связаны в том числе с введением новых федеральных стандартов. Учреждения не успели провести закупки к новому учебному году. Некоторые школы планировали решить проблему ко второй четверти.

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