Где купить елку в Омске в 2023 году: список самых больших базаров

«На территории Центрального округа будет работать шесть точек. Сотрудники администрации планируют посещать елочные базары для того, чтобы контролировать их состояние», — сообщили в администрации.
В Центральном районе Омска торговать елками будут по следующим адресам:
улица 10 лет Октября, 109;
улица 10 лет Октября, 175;
улица Красный Путь, д26а;
Тем, кто планирует торговать хвойными деревьями без разрешения, следует помнить о штрафах, которые варьируются от 1 до 3 тысяч рублей. Для юридических лиц цена выше — до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении штрафы удваиваются.
Ранее «ФедералПресс» писал, в какой части Омска установят в этом году главную ель.