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12:59 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Где купить елку в Омске в 2023 году: список самых больших базаров

ОМСК, 7 ноября, ФедералПресс. В нынешнем году елочные базары развернутся в разных районах Омска. Однако больше всего торговых точек будет в Центральном районе города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«На территории Центрального округа будет работать шесть точек. Сотрудники администрации планируют посещать елочные базары для того, чтобы контролировать их состояние», — сообщили в администрации.

В Центральном районе Омска торговать елками будут по следующим адресам:

улица Багратиона, 2;

улица 10 лет Октября, 109;

улица 10 лет Октября, 175;

улица Красный Путь, д26а;

улица Декабристов, 155;

улица Маяковского, 50а.

Тем, кто планирует торговать хвойными деревьями без разрешения, следует помнить о штрафах, которые варьируются от 1 до 3 тысяч рублей. Для юридических лиц цена выше — до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении штрафы удваиваются.

Ранее «ФедералПресс» писал, в какой части Омска установят в этом году главную ель.

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