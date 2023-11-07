11:53 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кузбассе отремонтируют 12 сельских клубов до конца 2023 года
В рамках проекта «Культура малой Родины» за последние шесть лет в Кузбассе обновили 82 дома культуры.
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В Кузбассе отремонтируют 12 сельских клубов по федеральному проекту «Культура малой Родины». Пока после ремонта открыты семь клубов в Таштагольском, Тяжинском районах, Ижморском, Промышленновском и Чебулинском.
До конца года откроют ещё пять клубов: Перехляйский СДК Крапивинского округа, Мальцевский СДК Юргинского округа, СК в селе Кулебакино Гурьевского округа, ГДК в посёлке Комсомольский Тисульского округа и СДК в посёлке Демьяновка Ленинск-Кузнецкого округа.
Так, накануне возобновил работу Дом культуры 1969 года постройки в п. Нововосточный Тяжинского округа. На его модернизацию потратили 4,2 млн рублей. В здании капитально отремонтировали внутренние помещения и зрительный зал, заменили кровлю и все коммуникации. Туда купили звуковое и световое оборудование, одежду сцены, установили театральные кресла.
На базе Дома культуры работают 20 кружков и культурно-досуговых секций. Жители посёлка занимаются вязанием, плетением, шерстяным валянием, создают поделки из фетра и другое.