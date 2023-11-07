Не по сезону теплая погода на Урале: что говорят синоптики, когда все изменится

Синоптическую ситуацию в атмосфере над Уралом формирует антициклон — его стараниями в облаках появятся прояснения и обойдется без существенных осадков, а температурный фон будет на 6−7 градусов выше климатической нормы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По расчетам синоптиков, 9 и 10 ноября местами выпадет слабый дождь с мокрым снегом, а 11 и 12 ноября при движении через Урал западного циклона пройдут осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, вновь образуется снежный покров, порывистый ветер усилится до 15−16 м/с. Вероятны гололедные явления, поскольку температура будет понижаться: 12 ноября — до минус 5, 13 ноября ночью — до минус 5−10, днем — до минус 3−7. К середине ноября при опускании на территорию Уральского федерального округа арктического антициклона ожидается ночью минус 10−16, днем — минус 6−11 градусов.
Ночью 8 ноября в Челябинской области прогнозируется от нуля до минус 5, преимущественно без осадков. Днем в среду будет не выше плюс 5, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, в основном в виде дождя. В отдельных районах в течение суток туманы, гололедно-изморозевые явления. Ветер южной четверти 3−8 м/с.
Ночью 9 ноября ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов, локально небольшие осадки в виде мокрого снега, временами — с дождем. Днем в четверг при переменной облачности преимущественно без осадков, плюс 2−7, ветер северо-западный, западный 4−9 м/с.
По предварительным данным, ночью 10 ноября будет от нуля до минус 5. Днем в пятницу также плюс 5−7, облачно с прояснениями, небольшие, местами — умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3−8 м/с.
В Челябинске ночью 8 ноября будет минус 1−3, 9 ноября — плюс-минус 1, 10 ноября — от нуля до минус 2. Днем в среду столбики термометров поднимутся на 2−4 градуса выше нуля, в четверг будет теплее еще на один градус. В пятницу днем облачно с прояснениями, небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и плюс 2−4.