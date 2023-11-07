В Москве появились новые зоны платных парковок и тарифы

На 21 участке улиц в районах Хорошевский, Аэропорт, Новогиреево, Рязанский, Гольяново, Метрогородок и Алексеевский впервые введена плата за хранение автомобилей по тарифу 40 ₽ в час.
На 74 участках улиц в районах Дорогомилово, Красносельский, Мещанский, Басманный, Таганский, Замоскворечье, Якиманка, Беговой, Аэропорт, Марьина Роща, Останкинский, Савеловский, Южной и Северное Тушино парковочный тариф повысился. На некоторых улицах (в частности, на Часовой и на Бутырской) самый дешевый 40-рублевый тариф сменился на дифференцированный — c 8:00 до 21:00 — 50 ₽/30 минут, далее — 150 ₽/час; с 21:00 до 8:00 — 60 ₽/час. В столичном дептрансе ранее поясняли, что тарифы повышаются на улицах, где парковки загружены на 90−100%.
На 34 участках улиц парковка теперь платная и по воскресеньям. Среди них — Киевская, Марксистская, Студенческая улицы, Ольховский, Ботанический, Можайский, Кутузовский переулки.
На семи улицах плата за парковку подешевела: Причальный проезд, Шелепихинское шоссе, Складочная улица, участок Космодамианской набережной, 4-я улица Марьиной Рощи, 3-я улица Марьиной Рощи, 2-й проезд Марьиной Рощи.
Полный перечень улиц, где с 7 ноября введены новые парковки и тарифы, опубликован на транспортном портале Москвы.