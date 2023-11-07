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13:01 (мск), источник: Прецедент

Под Новосибирском решают судьбу бобров, оставивших без света два села

Судьбу бобров, оставивших без света два села, решают в Новосибирской области. Животные построили свои плотины, из-за чего река разлилась и подмыла опоры ЛЭП.

Под Новосибирском решают судьбу бобров, оставивших без света два села.

Напомним, инцидент с животными произошел в Искитимском районе. Бобры построили плотины на реке Грязнушка, из-за чего река разлилась и затопила всю низину. Дорожники планировали разрушить плотины бобров спецтехникой, однако она застряла в трясине.

— В результате, опора ЛЭП была подмыта, и жители остались без электричества на несколько часов. Однако, за ночь проблема с электричеством была решена, а застрявший экскаватор был вытащен, — говорится в сообщении ТГ-канала «Новосибирск с огоньком».

В минприроды озаботились ростом популяции бобров, которая стала угрожать населенным пунктам.

— Специалисты министерства проанализируют ситуацию с бобрами, которые изменили плотинами русло реки в Искитимском районе. Надо понять, где они находятся — на общедоступных или закрепленных охотничьих угодьях, чтобы привлечь охотников, — пояснил министр экологии и природных ресурсов региона Евгений Шестернин.

Ранее «Прецедент» писал, что новосибирцы пожаловались на траншеи на тротуаре на улице Семьи Шамшиных. В Новосибирске мужчина в одиночку разогнал драку грузин и армян в известном баре.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ.

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