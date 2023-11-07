13:07 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
ГАИ рекомендует водителям заранее «переобуть» машины на зимнюю резину
За смену шин позже установленных законом сроков в Беларуси предусмотрена административная ответственность.
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МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Госавтоинспекция советует водителям сменить летние шины на зимние и подготовить машины к холодной поре года, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 1 декабря использование зимней резины на автомобилях в Беларуси является обязательным, за несвоевременную смену шин предусмотрена административная ответственность.
В ГАИ напомнили, что с 1 декабря по 1 марта авто должны быть оборудованы зимними шинами с высотой рисунка протектора не менее четырех миллиметров на всех колесах. Однако инспекторы советуют сменить шины раньше, чем наступит декабрь. Дело в том, что из-за интенсивных осадков, перепадов температуры, туманов, ночных заморозков, дорога становится скользкой.
«В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует водителям проверить техническое состояние своего автомобиля, подготовив его к эксплуатации в зимний период. Уже сейчас следует задуматься о смене летних шин на зимние», — говорится в сообщении.
Кроме того, инспекторы советуют водителям переходить на зимний стиль вождения, управлять машиной более сдержано. Рекомендуется выбирать безопасную скорость и дистанцию, учитывая состояние проезжей части, следует отказаться и от резких маневров и торможений.