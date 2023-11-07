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13:35 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Волгоградских дачников предупредили об исключении из СНТ при неуплате взносов

В Волгоградской области рассказали о правилах уплаты членских взносов в садоводческое некоммерческое товарищество.

Специалисты Роскачества предупредили о санкциях для дачников за нарушение правил.

Владельцы участков в Волгоградской области, которые являются членами СНТ, должны платить членские и целевые взносы. В первом случае волгоградцы отдают определенную сумму раз в год, во втором — иногда, при возникновении конкретной проблемы.

Размер взноса зависит от множества факторов, в том числе от размера участков, количества построек, сообщили специалисты Роскачества.

Членские взносы необходимы для содержания имущества общего пользования товарищества, а также для оплаты коммунальных услуг. Деньги можно направить на благоустройство участков общего назначения и охрану территорий.

Целевые взносы собирают для решения конкретных задач. Их выплачивают после общего решения на собрании жильцов. Сроки, порядок уплаты и размеры взносов определяются там же.

Если члены СНТ не платят взносы, то сначала им начисляют пени. После 2 месяцев неуплаты членство должников в товариществе может быть прекращено принудительно.

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