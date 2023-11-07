12:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Австралийцы побывали в Кемерове и рассказали о нём много приятного
Семья из Австралии приехала в областную столицу и сняла мини-обзор города на своём канале.
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Иностранцы из Австралии на ютуб-канале Russia Guy сняли небольшой обзор про Кемерово. Они побывали на Московской площади и у мемориала Воину-освободителю, а также проехались по городу. Семья и четырёх человек переехала в Россию и строит дом на Алтае.
«Кемерово небольшой, аккуратный, красивый и современный город. Здесь строят много зданий, и это действительно здорово. Наше впечатление от Кемерова очень хорошее. Красивая архитектура, ухоженная. Кемерово — довольно рабочий город, но он не ветхий и не деградирует», — высказались иностранцы.
Они обошли Московскую площадь и предположили, что на ней устраивают фестивали, куда через ворота запускают людей по билетам, а в деревянных домиках в праздники что-нибудь продают. Отметили спорткомплексы, наличие туалетов, хорошо оборудованную прибрежную зону. Иностранным туристам понравилась детская площадка в виде подводной лодки и «милые скамейки».