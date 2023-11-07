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12:58 (мск), источник: СуперОмск

В Омскую область придет аномальное для ноября тепло

Специалисты Обь-Иртышского УГМС во вторник, 7 ноября 2023 года, рассказали, что погода в Омской области 7—9 ноября будет формироваться под влиянием высотного гребня (это гребень повышенного давления, обнаруживаемый над тыловой частью приземного антициклона и над передней частью приземного циклона).

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +19° 5 м/с 46% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: РИА "Новости"

По данным синоптиков, воздух днем 7 ноября в Омской области будет прогреваться до +1…+6°, что для ноября — аномально тепло.

«В последующие дни 8 и 9 ноября ночью на территории Омской области ожидается колебание температуры воздуха от −0…-5°, при прояснении до −11°, днем +1…+6°. В областном центре температура воздуха ночью −3…-5°, днем +3…+5°. Ветер западный, юго-западный 3−9 м/с. Существенных осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица», — прокомментировали в Обь-Иртышском УГМС.

В пятницу, 10 ноября, с прохождением фронтальной системы в Омской области ожидаются осадки смешанного характера — дождь, мокрый снег, возможно образование гололедных явлений.

При этом, как сообщается, температура воздуха существенно не изменится.

*Прогноз погоды актуален на момент публикации, возможны изменения.

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В Омскую область придет аномальное для ноября тепло
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