12:53 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Новокузнецке произошло ДТП с автобусом, в котором пострадали 5 человек
Легковушка столкнулась с автобусом.
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Как сообщает полиция Кузбасса, утром около 7 часов на втором километре обхода Новокузнецка произошло ДТП с автобусом, в котором пострадали люди.
36-летняя женщина на «Хонда Фит» выезжала со второстепенной на главную дорогу и не уступила автобусу «Форд Транзит», который вёз работников одного из местных предприятий. В результате столкновения травмы разной степени тяжести получили оба водителя, а также три пассажира автобуса. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
«На перекрёстке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их движения. Если водитель не может определить наличие покрытия на дороге, а знаков приоритета нет, он должен считать, что находится на второстепенной дороге», — напоминают правоохранители.
Также мы писали, что накануне произошло ДТП тоже с автобусом, но в Кемерове, в результате которого погиб человек. В связи с погодой количество происшествий увеличилось.