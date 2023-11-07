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Главные новости к вечеру 7 ноября
13:55 (мск), источник: АиФ Самара

В Самару приедут коты из зоны СВО

Пушистых «фронтовиков» можно будет забрать домой.

С 9—11 ноября в Самару прибудет рейс из Донецка с кошками из «горячих точек». Пушистых воинов спасли волонтеры из Сватово, Херсонской области, Кременной и других областей.

Приют «Кошкин дом» вылечил животных, оформил для них документы и теперь они готовы к дальнейшей транспортировке по городам России. Коты отправятся в Самару, Уфу, Саратов, Волгоград и другие уголки нашей страны. Приют существует уже более 30 лет и время СВО они смогли помочь более трех тысяч кошкам.

Подобное «расселение» полосатых беженцев связано с тем, что в приюте ограниченное количество мест, поэтому некоторых пушистиков волонтеры «отправляют» в другие приюты.

Волонтеры также создали «портфолио» с описанием каждого кота. Например, кот Владик — инвалид, у него не функционирует хвост.

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