13:55 (мск), источник: АиФ Самара
В Самару приедут коты из зоны СВО
Пушистых «фронтовиков» можно будет забрать домой.
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Приют «Кошкин дом» вылечил животных, оформил для них документы и теперь они готовы к дальнейшей транспортировке по городам России. Коты отправятся в Самару, Уфу, Саратов, Волгоград и другие уголки нашей страны. Приют существует уже более 30 лет и время СВО они смогли помочь более трех тысяч кошкам.
Подобное «расселение» полосатых беженцев связано с тем, что в приюте ограниченное количество мест, поэтому некоторых пушистиков волонтеры «отправляют» в другие приюты.
Волонтеры также создали «портфолио» с описанием каждого кота. Например, кот Владик — инвалид, у него не функционирует хвост.