Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
13:15 (мск), источник: Ura.ru

Московские врачи сорвали консилиум с трехлетним Мишей Бахтиным со СМА

Трехлетний Миша Бахтин, которому в младенчестве поставили смертельный диагноз — спинальная мышечная атрофия, не получит препарат «Рисдиплам». Дело в том, что врачи из федеральных центров отказались проводить консилиум в присутствии СМИ, передает журналист URA.RU, побывавший на медицинской консультации.

«Трехсторонний врачебный консилиум не состоялся. Такое решение приняли врачи, представляющие федеральные центры», — передает журналист URA.RU, посетивший заседание медицинской комиссии. На консилиуме присутствовали представители СК РФ по Свердловской области.

Миша Бахтин с рождения ведет борьбу за возможность жить. Чтобы подарить единственному сыну шанс на жизнь, родители открыли сбор на самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Сумму удалось собрать в короткие сроки, а Миша смог получить заветный укол.

Спустя время родители приняли решение продолжить терапию «Рисдипламом». Чтобы получить заветный препарат, родители обратились за его выдачей в региональный минздрав. Там отказали в терапии препаратом «Рисдиплам». Спустя время был проведен врачебный консилиум, на котором родителям отказали в смене терапии, ссылаясь на отсутствие такой общемировой практики. С тех пор отец мальчика Дмитрий несколько раз выходил на одиночный пикет в Екатеринбурге и в Москве.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Киеве опровергли увольнение главкома ВСУ Залужного
На замглавы МВД Дагестана завели уголовное дело
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медицина