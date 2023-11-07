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13:17 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В школах Екатеринбурга откроют новые инженерные классы

В трёх образовательных учреждениях Екатеринбурга будут открыты инженерные классы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Среди них школы №№ 4 и 215 и гимназия № 35. Процесс в них будет проведён в рамках соглашения, заключенного ранее с государственной корпорацией «Росатом».

На занятиях школьники будут изучать углубленно физику, математику, проектирование и информационные технологии.

Добавим, в столице Урала уже имеется множество профильных классов. Среди них медицинские, аграрные, железнодорожные, педагогические, строительные и другие.

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