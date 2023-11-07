15:20 (мск), источник: Клопс.ru
В маршрутках Калининграда начали объявлять остановки
Информатор срабатывает на конечных.
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В маршрутных автобусах Калининграда начали внедрять систему автоматического голосового оповещения пассажиров об остановках. Об этом «Клопс» сообщили в автотранспортных предприятиях региона.
Частные перевозчики за свой счёт закупили необходимое оборудование и сделали аудиозапись названий остановок на русском языке. Речевые информаторы работают в автоматическом режиме по сигналам навигационной системы ГЛОНАСС.
Объявления слышат только те пассажиры, кто доезжает до конечных остановок. «Маршрутки не привязаны к промежуточным остановочным пунктам, а начальный и конечный пункт — обязательны. Поэтому озвучиваем только их», — пояснили «Клопс» на предприятии группы компаний «Маршрутное такси».
Речевые информаторы больше 5 лет назад появились на электротранспорте Калининграда и в автобусах. Первоначально была компьютерная озвучка с ошибками, позднее приобрели профессиональный синтезатор. В автобусах частично отменили озвучку на английском языке.