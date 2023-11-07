13:42 (мск), источник: Сиб.фм
«Девочки б/у»: в Новосибирске ученики заступились за педагога после конфликта в школе
Директор новосибирской школы № 90 прокомментировала конфликт между школьниками и педагогом.
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В новосибирской школе № 90 разразился скандал между девятиклассницами и учителем русского языка и литературы. Школьницы заявили своим родителям, что женщина постоянно упрекает и оскорбляет их на уроках. По их словам, педагог называет их «девочками б/у», указывает на их внешность и занижает оценки.
Директор учебного учреждения заявила корреспонденту Сиб.фм, что после сообщений в СМИ в школе начали педагогическое расследование, однако не уточнила, действительно ли учительница оскорбляла несовершеннолетних.
«Идет расследование педагогическое. Еще никакие меры не приняты», — заявила Буторина Инна.
Директор добавила, что вечером 7 ноября состоится родительское собрание по данному конфликту, но не уточнила, какие вопросы на нём будут решаться.
Известно, что учительницу отстранили от преподавания данному классу, но ученики других классов заявили Сиб.фм, что педагога оклеветали.
«Всё, что написали, было взято неизвестно откуда, потому что учитель преподает хорошо. Она никогда никого не оскорбляла», — написала одна из учениц 9 класса.
Другой ученик добавил, что другие параллельные классы написали отзыв об учителе, в которых не было никакого негатива в её сторону.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске учитель русского языка пообещала опозорить девочку перед всем классом в школе № 40.