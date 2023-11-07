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13:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Тепло и солнечно: синоптики рассказали о погоде в Волгограде 8 ноября

В Волгоградской области потеплеет до +15 градусов.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +17° 3 м/с 52% 756 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

В середине рабочей недели в Волгоградской области потеплеет до +15 градусов. Синоптики обещают сухую, солнечную погоду в среду, 8 ноября. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе волгоградского Гидрометцентра, завтра на территории региона ожидается от +10 до +15 градусов тепла. В южной части температура буде выше. Ночью же прогнозируют +3… +8 градусов. Ночных заморозков не ожидается. Ветер западный с порывами от 6 до 13 метров в секунду.

В Волгограде 8 ноября также не будет ни дождей, ни туманов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, погода ожидается преимущественно солнечная. Правда, в городе-герое будет прохладнее, чем в области. Ночью ожидается от +5 до +7 тепла, а днем в областном центре +11… +13 градусов.

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