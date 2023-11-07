Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
14:14 (мск), источник: ИА Башинформ

Ранним утром 9 ноября в небе над Башкирией можно увидеть ярчайшую Венеру

Ее будет видно рядом с серпиком старой Луны на юго-востоке.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +17° 3 м/с 52% 756 мм рт. ст. +15°
Источник: Уфимский городской планетарий

В это утро стареющая Луна, за 4 дня до новолуния, будет выглядеть узким серпом, похожим по форме на букву «С», освещенной стороной направленным в сторону восходящего Солнца. Луна взойдет на востоке в 03.27 по уфимскому времени.

«Венера появится над горизонтом в четыре утра и ярчайшей звездой засияет на фоне темного неба. Лунный серпик расположится над Венерой. Оба светила будут видны на небе, пока не взойдет Солнце», — рассказали в Уфимском планетарии.

Уже на следующее утро Луна будет видна левее и ниже Венеры, а серпик её станет ещё уже.

Ранее «Башинформ» рассказывал о причине возникновения северного сияния в небе над Башкирией.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта