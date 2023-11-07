14:14 (мск), источник: ИА Башинформ
Ранним утром 9 ноября в небе над Башкирией можно увидеть ярчайшую Венеру
Ее будет видно рядом с серпиком старой Луны на юго-востоке.
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В это утро стареющая Луна, за 4 дня до новолуния, будет выглядеть узким серпом, похожим по форме на букву «С», освещенной стороной направленным в сторону восходящего Солнца. Луна взойдет на востоке в 03.27 по уфимскому времени.
«Венера появится над горизонтом в четыре утра и ярчайшей звездой засияет на фоне темного неба. Лунный серпик расположится над Венерой. Оба светила будут видны на небе, пока не взойдет Солнце», — рассказали в Уфимском планетарии.
Уже на следующее утро Луна будет видна левее и ниже Венеры, а серпик её станет ещё уже.
Ранее «Башинформ» рассказывал о причине возникновения северного сияния в небе над Башкирией.