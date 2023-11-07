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14:21 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске синоптики опубликовали прогноз погоды на ноябрь

По данным специалистов, морозы придут лишь в третьей декаде месяца, при этом количество осадков ожидается около нормы.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +17° 3 м/с 52% 756 мм рт. ст. +15°

Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало на своём сайте долгосрочный прогноз погоды в Новосибирской области на ноябрь.

По данным специалистов, средняя месячная температура воздуха будет в пределах нормы и составит −6…-8 градусов.

При этом в первых двух декадах месяца в дневные часы столбики термометров всё ещё будут достигать плюсовых значений. Понижение температурного фона до −27 ночью и −21 днём ожидается лишь в конце ноября.

Что касается осадков, то их месячное количество также предполагается около нормы, больше — лишь по северу области.

Тем не менее, согласно прогнозу специалистов, снег различной интенсивности ожидается в большинстве дней месяца.

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