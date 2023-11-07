14:21 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
В Новосибирске синоптики опубликовали прогноз погоды на ноябрь
По данным специалистов, морозы придут лишь в третьей декаде месяца, при этом количество осадков ожидается около нормы.
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Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало на своём сайте долгосрочный прогноз погоды в Новосибирской области на ноябрь.
По данным специалистов, средняя месячная температура воздуха будет в пределах нормы и составит −6…-8 градусов.
При этом в первых двух декадах месяца в дневные часы столбики термометров всё ещё будут достигать плюсовых значений. Понижение температурного фона до −27 ночью и −21 днём ожидается лишь в конце ноября.
Что касается осадков, то их месячное количество также предполагается около нормы, больше — лишь по северу области.
Тем не менее, согласно прогнозу специалистов, снег различной интенсивности ожидается в большинстве дней месяца.