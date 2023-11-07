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14:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Как изменилась зона и стоимость платных парковок в Москве

С 7 ноября на 3,5% столичных улиц с платными парковками изменятся тарифы. На семи улицах цена будет снижена. Там, где загрузка платных парковок сейчас достигает 90−100%, то есть почти все время места заняты, будут действовать новые тарифы. Что изменилось — в справке «Ъ».

Источник: РИА "Новости"

Новые тарифы на парковку

На 21 участке улиц в районах Хорошевский, Аэропорт, Новогиреево, Рязанский, Гольяново, Метрогородок и Алексеевский впервые введена плата за хранение автомобилей по тарифу 40 ₽ в час.

Новые адреса

На 74 участках улиц в районах Дорогомилово, Красносельский, Мещанский, Басманный, Таганский, Замоскворечье, Якиманка, Беговой, Аэропорт, Марьина Роща, Останкинский, Савеловский, Южной и Северное Тушино парковочный тариф повысился. На некоторых улицах (в частности, на Часовой и на Бутырской) самый дешевый 40-рублевый тариф сменился на дифференцированный — c 8:00 до 21:00 — 50 ₽/30 минут, далее — 150 ₽/час; с 21:00 до 8:00 — 60 ₽/час. В столичном дептрансе ранее поясняли, что тарифы повышаются на улицах, где парковки загружены на 90−100%.

Повышение тарифа

На семи улицах плата за парковку подешевела: Причальный проезд, Шелепихинское шоссе, Складочная улица, участок Космодамианской набережной, 4-я улица Марьиной Рощи, 3-я улица Марьиной Рощи, 2-й проезд Марьиной Рощи.

Снижение тарифа

Кроме того, на 35 участках улиц парковка теперь платная и по воскресеньям. Среди них — Киевская, Марксистская, Студенческая улицы, Ольховский, Ботанический, Можайский, Кутузовский переулки.

Новые тарифы на эвакуацию автомобилей

С 15 октября в Москве также изменилась стоимость эвакуации машин.

  • Первые сутки автомобиль хранится на спецстоянке бесплатно. На перемещение и хранение предоставят скидку 25%, если оплатить сумму до получения авто.
  • Стоимость эвакуации автомобиля категории М, А, или В с мощностью двигателя до 80 л. с. с оплатой до истечения 60 дней с момента его возвращения составит 5920 ₽ (ранее — 4730 ₽ без скидки).
  • Стоимость эвакуации автомобиля категории В мощностью 80−250 л. с. составит 9450 ₽ (вместо 7540 ₽).
  • За автомобиль категории В с мощностью двигателя свыше 250 л. с. и другой транспорт с разрешенной максимальной массой до 4 т — 10 703 ₽ вместо 10 580 ₽.

В случае оплаты после 60 дней с момента возврата с 15 октября придется заплатить 10 703 ₽. Хранение автомобилей категорий M и A обойдется в 940 ₽, категорий B и D массой не более 3,5 т — 1820 ₽, категории D массой более 3,5 т, категорий С, Е и негабаритных транспортных средств — 2590 ₽.

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