Как изменилась зона и стоимость платных парковок в Москве

На 21 участке улиц в районах Хорошевский, Аэропорт, Новогиреево, Рязанский, Гольяново, Метрогородок и Алексеевский впервые введена плата за хранение автомобилей по тарифу 40 ₽ в час.
На 74 участках улиц в районах Дорогомилово, Красносельский, Мещанский, Басманный, Таганский, Замоскворечье, Якиманка, Беговой, Аэропорт, Марьина Роща, Останкинский, Савеловский, Южной и Северное Тушино парковочный тариф повысился. На некоторых улицах (в частности, на Часовой и на Бутырской) самый дешевый 40-рублевый тариф сменился на дифференцированный — c 8:00 до 21:00 — 50 ₽/30 минут, далее — 150 ₽/час; с 21:00 до 8:00 — 60 ₽/час. В столичном дептрансе ранее поясняли, что тарифы повышаются на улицах, где парковки загружены на 90−100%.
На семи улицах плата за парковку подешевела: Причальный проезд, Шелепихинское шоссе, Складочная улица, участок Космодамианской набережной, 4-я улица Марьиной Рощи, 3-я улица Марьиной Рощи, 2-й проезд Марьиной Рощи.
Кроме того, на 35 участках улиц парковка теперь платная и по воскресеньям. Среди них — Киевская, Марксистская, Студенческая улицы, Ольховский, Ботанический, Можайский, Кутузовский переулки.
С 15 октября в Москве также изменилась стоимость эвакуации машин.
В случае оплаты после 60 дней с момента возврата с 15 октября придется заплатить 10 703 ₽. Хранение автомобилей категорий M и A обойдется в 940 ₽, категорий B и D массой не более 3,5 т — 1820 ₽, категории D массой более 3,5 т, категорий С, Е и негабаритных транспортных средств — 2590 ₽.