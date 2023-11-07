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Главные новости к вечеру 7 ноября
15:12 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростове после нескольких переносов открылась школа № 44

Учеников несколько лет возили в другие учреждения.

Источник: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону во вторник, седьмого ноября, открыли после ремонта здание школы № 44 на улице Днепропетровской. Об этом сообщает сетевое издание 161.RU. Работы продолжались четыре года, а сроки открытия переносились несколько раз.

Во время ремонта учеников возили в три соседние учреждения. В июле планировалось, что здание будет готово к новому учебному году, однако этого не произошло. Уже в сентябре власти донской столицы принесли извинения за перенос сроков — во время работ пришлось менять проектно-сметную документацию, чтобы провести дополнительные работы по усилению металлическими обоймами простенков, колонн и дверных проёмов, а также пришлось заменить кирпичные перегородки.

Четырехэтажное здание школы на улице Днепропетровской построили в 1969 году. В сентябре 2019 года из-за аварийного состояния её работу приостановили, а учеников направили в три соседние школы. Осенью 2023 года родители учеников получили право осматривать здание и следить за ходом строительства.

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