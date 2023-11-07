Герои и подвиги: В Самаре прошел Парад Памяти

В 1941 году принимал парад Маршал Советского Союза Климент Ворошилов. От руководства страны на трибуне присутствовал председатель Президиума верховного Совета СССР Михаил Калинин. Свыше 25 тысяч бойцов в строю, почти 180 тысяч гражданского населения, мощнейшая техника, в небе — единственный за всю историю войны воздушный парад, демонстрация трудящихся — все это произвело впечатление на представителей иностранных государств, находящихся в «Запасной столице».
В честь легендарного военного парада в 2011 году сквер на площади Куйбышева получил историческое название. У его входа установлен памятный знак, по традиции перед началом торжественного марша к нему состоялась церемония возложения цветов. Дань памяти героическому прошлому и великому подвигу советского народа отдали губернатор Дмитрий Азаров, зам. полномочного представителя Президента России в ПФ) Игорь Паньшин, ветераны, участники специальной военной операции, родственники военнослужащих, юнармейцы, жители областной столицы.
Сегодня Парад Памяти объединяет представителей разных национальностей и вероисповеданий, политических партий и общественных организаций, жителей страны и мира. Проект единодушно поддерживают ветеранские и молодежные общественные организации, промышленные и оборонные предприятия, военно-патриотические клубы, высшие, профессиональные и средние специальные учебные заведения, органы власти и бизнес-сообщества.
Впервые Парад был проведен в Самаре в 2011 году. Инициативу ветеранских, общественных и молодежных объединений тогда поддержал Дмитрий Азаров, который в те годы работал в должности мэра областной столицы. Парад Памяти объединяет и сплачивает все поколения патриотов нашей страны, показывает всему миру силу духа, решимость и единство России в борьбе против нацизма, готовность подрастающего поколения сохранять историческую память, продолжать славные традиции отцов и дедов, защищать и историческую правду. Основная тема Парада Памяти 2023 года — «Герои и подвиги» — объединяет героев времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
Дмитрий Азаров, обращаясь ко всем участникам Парада Памяти, отметил, что 7 ноября — это годовщина особенного, памятного события. «Это день, который стал символом мужества, единства и твердости духа нашего народа перед лицом смертельной опасности. Парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве сыграл особую роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой и в целом — в ходе Великой Отечественной войны, — напомнил глава региона. — В самые трудные месяцы войны он продемонстрировал всему миру несокрушимую мощь Красной Армии, основанную на беззаветной любви к Родине, гранитной твердости характера, яром неприятии нацизма. В этот день в 1941-м году именно Парад в запасной столице — Куйбышеве — был самым масштабным в стране. В нем приняли участие в общей сложности более 200 тысяч человек. Это и военнослужащие, которые прямо с площади отправлялись на фронт. И работники предприятий, которые обеспечивали Победу в тылу, приближая ее у заводских станков».
Куйбышевский парад произвел ошеломляющее впечатление на дипломатов зарубежных стран, которых враг уверял, что Красная Армия вот-вот будет разбита. «Однако масштаб, мощь нашего Парада и главное — настрой наших земляков — изменил намерение Японии и Турции присоединиться к фашистской Германии и выступить против Советского Союза. И главное — парад в Куйбышеве вдохновил миллионы людей на борьбу с жестоким врагом. “В самый трудный час придал им сил для защиты Отечества”, — сказал Дмитрий Азаров. — Сегодня история вновь испытывает нас на прочность. Спустя восемь десятилетий наши воины вновь защищают Родину от нацизма, поднявшего голову у самых границ России. Наши герои борются с тем же врагом и на тех же территориях, которые освобождали их деды и прадеды 80 лет назад».
Глава региона подчеркнул, что в каждой семье есть свои Герои. И потому тема Парада Памяти 2023 года — «Герои и подвиги» — живо откликается в сердце каждого. И всех объединяет стремление сделать все для Победы. «Сегодня на каждом из нас лежит особая ответственность. Фронт пролегает не только за тысячи километров. Он пролегает и здесь, через каждого из нас. Не получая результата на полях сражений, враг стремится сломить нас изнутри — разрушить нашу веру и единство. Не гнушается самыми грязными методами, пытаясь ослабить нашу экономику, отменить культуру, посеять рознь между народами, завладеть умами наших детей, подчинить их своему порядку, своим фальшивым ценностям. И потому сегодня особенно важно сохранять народное единство», — подчеркнул губернатор.
В этом году Парад Памяти прошел уже в 13-й раз. Участие в нем приняли представители всех регионов Приволжского федерального округа, а также гости из Белоруссии, Дагестана, Донецкой Народной Республики, в том числе юнармейцы из Снежного — города-побратима Самарской области, чьи отцы сегодня отстаивают свободу и независимость в зоне СВО.
Парадным маршем сегодня прошли потомки тех, кто защищал страну от немецко-фашистских захватчиков, ковал в тылу оружие Победы, освобождал страны Европы, подарил мир будущим поколениям.
Олицетворением единства, связи поколений стал и сегодняшний Парад Памяти. «Как и восемь десятилетий назад, на этой площади — настоящие Герои, защитники Отечества, военнослужащие, участники специальной военной операции, представители силовых структур, ветеранских и патриотических организаций, учащиеся военных учебных заведений, юнармейские отряды из разных регионов нашей страны, жены героев, тысячи жителей и гостей самарского региона. Вместе с нами — наши братья из Белоруссии», — отметил Дмитрий Азаров. Среди почетных гостей — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой.
Свое приветствие в адрес участников Парада Памяти, жителей и гостей Самарской области направил помощник президента РФ Владимир Мединский. «Это памятное событие в решающие для всей страны дни Московской битвы укрепило боевой дух воинов Красной Армии и всего нашего народа. Парад вызывает большой отклик у всех, кто чтит и помнит историю, — отметил он. — Сегодня, когда наша история вновь увидела яркие примеры самоотверженности и отваги современных Героев, сохранить нить преемственности нравственных ориентиров особенно важно. Проведение Парада Памяти в Самаре — не только вклад в сохранение исторической памяти, но и наша дань благодарности всем Героям нашей страны. Пусть память о подвигах защитников Отечества всех времен всегда будет для вас источником силы, духа и мужества».
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