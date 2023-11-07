В ташкентском дворе открылась «Мушук-менхмонхона» для уличных котов

Волонтер проекта «Мушуккент» стала инициатором строительства кошачьей гостиницы и взяла на себя все расходы, а соседи, неравнодушные к судьбе уличных котов, объединились и подписали «Акт о согласии». Так, в одном из дворов Учтепинского района Ташкента по адресу: улица Ширин махалля «Ватан» был установлен не просто котодомик, а целый отель для хвостатых.
Идея создания гостиницы для котов возникла после прошлогодних аномальных зимних холодов. Также для безопасности кошек и самого домика планируется купить и установить камеру видеонаблюдения. Это вынужденная мера, поскольку в столице уже были случаи безжалостного уничтожения котодомиков.
«Теперь эта красивая уютная котогостиница будет находиться под охраной проекта “Мушуккент” и ГУВД Ташкента, и послужит теплым домом для многих проживающих рядом кошечек, а также станет арт-объектом для детей и примером того, как нужно заботиться о братьях наших меньших», — говорится в сообщении.
Проект «Мушуккент», который взял на себя контроль и заботу о бездомных кошках Ташкента и всеми силами пытается предотвратить и прекратить жестокость в отношении них, давно строит и устанавливает котодомики для уличных кошек в столице.
Напомним: котодомики — не только удобные всепогодные убежища для животных, но и пункты их регулярной подкормки, учета и ветеринарного контроля, вакцинации и стерилизации. Одной из задач проекта «Мушуккент» является гуманный контроль над городской популяцией уличных кошек и поддержание ее в санитарной и социальной гармонии с городской средой.
«Поздравляем с новосельем! Всем жителям махалли “Ватан” и волонтеру Гузале желаем здоровья и благополучия и благодарим за инициативность, сплоченность и милосердие. Вместе мы — сила!», — отметили в проекте «Мушуккент».