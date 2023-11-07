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14:42 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

В ташкентском дворе открылась «Мушук-менхмонхона» для уличных котов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Учтепинском районе Ташкента появился полноценный отель для уличных котов. Это сделано с согласия жителей близлежащей махалли и по инициативе волонтера проекта «Мушуккент», сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Волонтер проекта «Мушуккент» стала инициатором строительства кошачьей гостиницы и взяла на себя все расходы, а соседи, неравнодушные к судьбе уличных котов, объединились и подписали «Акт о согласии». Так, в одном из дворов Учтепинского района Ташкента по адресу: улица Ширин махалля «Ватан» был установлен не просто котодомик, а целый отель для хвостатых.

Идея создания гостиницы для котов возникла после прошлогодних аномальных зимних холодов. Также для безопасности кошек и самого домика планируется купить и установить камеру видеонаблюдения. Это вынужденная мера, поскольку в столице уже были случаи безжалостного уничтожения котодомиков.

«Теперь эта красивая уютная котогостиница будет находиться под охраной проекта “Мушуккент” и ГУВД Ташкента, и послужит теплым домом для многих проживающих рядом кошечек, а также станет арт-объектом для детей и примером того, как нужно заботиться о братьях наших меньших», — говорится в сообщении.

Проект «Мушуккент», который взял на себя контроль и заботу о бездомных кошках Ташкента и всеми силами пытается предотвратить и прекратить жестокость в отношении них, давно строит и устанавливает котодомики для уличных кошек в столице.

Напомним: котодомики — не только удобные всепогодные убежища для животных, но и пункты их регулярной подкормки, учета и ветеринарного контроля, вакцинации и стерилизации. Одной из задач проекта «Мушуккент» является гуманный контроль над городской популяцией уличных кошек и поддержание ее в санитарной и социальной гармонии с городской средой.

«Поздравляем с новосельем! Всем жителям махалли “Ватан” и волонтеру Гузале желаем здоровья и благополучия и благодарим за инициативность, сплоченность и милосердие. Вместе мы — сила!», — отметили в проекте «Мушуккент».

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