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15:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермские ученые придумали способ изолировать твердые бытовые отходы от крыс

Они разработали материал для круглогодичной изоляции мусора.

Ученые Пермского политехнического университета нашли новый способ эффективно обезвредить твердые бытовые отходы. Они разработали материал для круглогодичной изоляции отходов на полигоне от птиц, грызунов и насекомых. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Пермские ученые использовали сухой осадок, образующийся после очистки и высушивания кислой шахтной воды, и добавили в него реагент с кальцием. В процессе химической реакции вода из кислой превращается в щелочную. А из образовавшегося осадка получается порошок, который в дальнейшем можно использовать в качестве изолирующего материала. Он препятствует проникновению кислорода и влаги, а также купирует гниение и образование зловонных запахов.

Кроме того, при попадании влаги на полигон, мусор вместе с осадком поглощают ее и образуют твердый камень. Это покрытие также можно использовать для строительства нежилых помещений и строений. Специалисты говорят, что такое решение позволяет не только сберечь окружающую среду, но и создать дополнительные возможности для использования полигонов в будущем.

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