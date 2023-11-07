15:30 (мск), источник: Комсомольская правда
Пермские ученые придумали способ изолировать твердые бытовые отходы от крыс
Они разработали материал для круглогодичной изоляции мусора.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ученые Пермского политехнического университета нашли новый способ эффективно обезвредить твердые бытовые отходы. Они разработали материал для круглогодичной изоляции отходов на полигоне от птиц, грызунов и насекомых. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
Пермские ученые использовали сухой осадок, образующийся после очистки и высушивания кислой шахтной воды, и добавили в него реагент с кальцием. В процессе химической реакции вода из кислой превращается в щелочную. А из образовавшегося осадка получается порошок, который в дальнейшем можно использовать в качестве изолирующего материала. Он препятствует проникновению кислорода и влаги, а также купирует гниение и образование зловонных запахов.
Кроме того, при попадании влаги на полигон, мусор вместе с осадком поглощают ее и образуют твердый камень. Это покрытие также можно использовать для строительства нежилых помещений и строений. Специалисты говорят, что такое решение позволяет не только сберечь окружающую среду, но и создать дополнительные возможности для использования полигонов в будущем.