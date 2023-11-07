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15:39 (мск), источник: Нижегородская правда

100-килограммовый пес из Нижнего Новгорода сбросил около трети веса

За 1,5 недели пес похудел до 69 кг.

Источник: "Сострадание НН" ВКонтакте

100-килограммовый пес из Нижнего Новгорода сбросил около трети веса, сообщается в соцсетях приюта «Сострадание НН».

За 1,5 недели пес похудел до 69 кг. Тем не менее, этого пока недостаточно, чтобы ветеринары смогли провести обследование.

«Нужно хотя бы 50 кг весить», — сообщили волонтеры приюта.

Напомним, волонтеры подобрали на улице 99-килограммового пса в Нижнем Новгороде в конце октября.

Из-за крайней степени ожирения пес по имени Кругетс практически не встает на лапы: движения даются ему с болью. Болезнь наносит вред всему организму питомца. Ночами пес воет и скулит от боли.

Провести полноценный осмотр сложно. Проблемы возникли даже с размещением Кругетса в стационаре: в госпитале просто нет подходящего по размеру бокса.

Сейчас идет сбор средств на диагностические исследование, обезболивающее, диетический корм и лечение Кругетса.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что предприниматели из Борского округа строят приют для бездомных животных.

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