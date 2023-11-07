15:05 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Связано ли северное сияние в Ростове со «взрывами на Солнце»?
Для метеозависмых людей активность звезды опасна.
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Многие жители Ростовской области вечером 5 ноября увидели северное сияние. Ночное небо покрылось ярко-красным свечением. Однако появилась информация о том, что это явление произошло из-за «взрыва на Солнце».
Так ли это и какую опасность оно за собой влечет, rostov.aif.ru рассказал заведующий лабораторией кафедры физики Физического факультета ЮФУ, заведующий учебной обсерваторией ЮФУ Михаил Невский.
По словам эксперта, никакого «взрыва на Солнце» не было. Правильно говорить — вспышка.
«Солнце, к счастью, не очень активная звезда, на которой временами бурлит поверхность, происходят выбросы веществ и энергии. Оттуда и вспышки».
Одна из таких вспышек произошла недавно — 3 ноября. Через двое суток поток плазмы протонов достиг земли. В это время происходит полярное сияние, но наблюдаются оно обычно только на высоких географических широтах, за Северным полярным кругом.
«По размерам вспышка была небольшая, поэтому специалисты не ожидали, что магнитная буря будет такой сильной. Поскольку поток был интенсивнее, чем ожидалось, полярное сияние распространилось на большую область. Поэтому мы её наблюдаем в южных широтах, в том числе в Ростове», — объясняет Михаил Невский.
Он добавил, что бурлящая деятельность Солнца то затихает, то повышается. Максимум её активности наступает примерно раз в 11−12 лет. По прогнозам экспертов, такой максимум как раз ожидается в 2023 — 2024 годах.
Отметим, что здоровым людям интенсивность Солнца никак не вредит. А вот для метеозависимых может быть опасна. Им врачи рекомендуют в эти дни отказаться от спортзала, кофе и алкоголя. Лучше пить больше обычной воды. Наибольшую опасность в такой период испытывают космонавты, которые находятся на орбите. Они могут получить облучение, так как ничем не защищены.
Примечательно, что такое явление жители Ростовской области наблюдают уже третий раз с начала года — предыдущие два случая были в марте и сентябре.