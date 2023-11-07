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15:44 (мск), источник: Фонтанка

Петербург в тумане. Теплоходы плывут по Неве в «молоке»

Над Невой в Петербурге поднялся густой туман.

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Короткую рабочую неделю Петербург местами встретил в густом тумане. На градуснике — «плюс», и над водой — «молоко».

Густой туман корреспондент «Фонтанки» наблюдал в первой половине дня 7 ноября в Невском районе Петербурга. С Октябрьской набережной с трудом можно было разглядеть берега и плывущий по Неве теплоход. Небо и вода местами сливались в сплошной светло-серый градиент.

Туман периодически наползает на Петербург, а с воскресенья. Во вторник городу на Неве снова обещают аномальное для ноября тепло — до +6…+8 градусов. Будет облачно и небольшой дождь.

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