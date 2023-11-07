В мэрии Уфы рассказали о правилах выгула собак в городе

Согласно частям 4−6 статьи 13 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.
Так, при выгуле необходимо соблюдать следующие требования:
— исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения питомца при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках; обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;
— не допускать выгул вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления.
Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка запрещается, за исключением случаев, если животное находится на огороженной территории, принадлежащей хозяину на праве собственности или ином законном основании. О наличии такой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе.
В перечень потенциально опасных пород собак входят: акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака, метисы вышеуказанных собак.
В случае выявления правонарушений владельцу животного грозит административный штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей по статье 13.7 КоАП РБ, пункт 1 «Нарушение требований общественного порядка при обращении с животными».
Список площадок для выгула собак в Уфе размещен по ссылке.
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