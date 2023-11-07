17:53 (мск), источник: Комсомольская правда
Увидели Аршавина, Овчинникова, Германа El Classico: школьницы из Камышина побывали на базе сборной России по футболу
Юные футболистки из Волгоградской области потренировались на базе сборной России.
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Юные футболистки из Волгоградской области приняли участие в детском лагере в Подмосковье. Девочки из школы № 17 города Камышин вместе с ровесниками со всей страны побывали на учебно-тренировочной базе сборной России в Новогорске. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Российского футбольного союза, школьницы провели пятидневный тренировочный сбор.
Руководили тренировками камышинских девчат известнейшие в прошлом футболисты сборной Андрей Аршавин и Сергей Овчинников. Также мастер-классы провели футбольные фристайлеры Игорь Олейник и Эльхан Салахов, основатель команды «Амкал» Герман El Classico Попков.
Юные футболистки не только тренировались, но еще посетили с экскурсией музей московского «Спартака» и матч Кубка России между ЦСКА и «Оренбургом».
— В Новогорск камышинские девочки попали как победители суперфинала Школьной футбольной лиги РФС, который прошел в сентябре в Лужниках. Там школьницы победили в самом младшем зачете среди команд 2012−2013 годов рождения, — отметили в РФС.