16:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Обзор самых популярных новостей за 7 ноября
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Михаил Попков раскрыл жуткие подробности трех последних убийств
В Иркутске состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Михаила Попкова, который ранее дал признательные показания еще по трем эпизодам убийств. Сегодня, 7 ноября, судья огласила протокол с признаниями ангарского маньяка, так как сам он от дачи показаний в суде отказался, хотя свою вину в убийствах трех женщин полностью признал и раскаялся. Корр. ИА IrkutskMedia узнал, о каких страшных тайнах рассказал душегуб на следствии. Стоит отметить, что Попков не называет точных причин конфликта с женщинами, после близости с которыми вспыхивали ссоры с фатальным исходом.
Директору Центра помощи детям в Иркутске дали 4 года колонии за превышение полномочий
Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении директора центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Правобережном округе. Фигурантку уголовного дела признали виновной в превышении должностных полномочий и назначили ей 4 года колонии. Женщину взяли под стражу в зале суда. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.
Воспитанники Центра помощи детям в Иркутске подвергались насилию — СКР
В Иркутске директор Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, скрывала информацию о сексуальном насилии 12-летнего воспитанника над другими несовершеннолетними. Женщина решилась на такой поступок, чтобы не навредить свое карьере и престижу учреждения. Ее действия расценили, как превышение должностных полномочий. По решению суда фигурантка дела получила 4 года колонии. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службах СУ СКР по региону и прокуратуры Приангарья.
3-летний мальчик умер, съев котлету из говядины
Трагедия произошла в одной из деревень Красноярского края. 3-летний мальчик почувствовал себя плохо, после того как съел котлету из говядины. Ребенок скончался в медучреждении спустя два часа. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Врачи иркутской Ивано-Матренинской больницы зашили порванный язык девочки из Бурятии
Ребенок из многодетной семьи, проживающей в Бурятии, был экстренно доставлен в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу со рваной раной языка. Как рассказал отец пострадавшей девочки, несчастный случай произошел в прошлую субботу. Дома с детьми была жена, она мыла посуду, пока дети играли. Дочь залезла на стул, не удержалась и упала. После этого жена сразу повезла дочь в местную больницу, где ей оказали помощь, но уже в понедельник швы разошлись, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на соцсети Ивано-Матренинской детской клинической больницы.
Помимо Сергея Чонского из администрации Катанского района никого не задерживали
Стало известно, кто сейчас управляет администрацией Катангского района вместо Сергея Чонского, который стал фигурантом уголовного дела по факту получения взяток в крупном и особо крупном размере от предпринимателей. Чиновника задержали, в ближайшее время будет решен вопрос о его мере пресечения. И.о назначена первый заместитель главы администрации МО Евгения Васильева. Также в мэрии добавили, что по имеющейся информации, никто из сотрудников администрации, помимо мэра, задержан не был. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в администрации Катангского района.
Суд оставил без изменений приговор осужденной за взятку экс-главе Куйтуна Альбине Хомич
Иркутский областной суд оставил без изменений приговор в отношении экс-главы администрации Куйтунского городского поселения Альбины Хомич. Ранее бывшую чиновницу признали виновной в получении взятки и в превышении полномочий. Ей назначили 8 лет лишения свободы со штрафом в 1,8 млн рублей, а также 6 лет запретили занимать должности в органах местного самоуправления. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.
300 аварий произошло на дорогах Иркутска и района за неделю
300 ДТП произошло на территории Иркутска и Иркутского района с 30 октября по 5 ноября. В результате повреждения получили 580 транспортных средств. Вместе с тем за неделю на дорогах города и пригорода произошло 19 аварий с пострадавшими. Травмы получили 25 человек, один погиб. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды МУ МВД России «Иркутское».
В Иркутске мужчина ответит в суде за поджог бывшей супруги
41-летний мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство бывшей жены. 24 мая мужчина разлил в торговом павильоне, где работала женщина, легковоспламеняющуюся жидкость, а также облил ею 37-летнюю экс-супругу, после чего поджег. В результате пожара пострадавшая получила ожоги и через непродолжительное время скончалась в больнице. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона.