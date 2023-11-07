16:23 (мск), источник: Комсомольская правда
Жительница Перми выиграла в лотерею пять миллионов рублей
Жительница Перми Александра Томилова выиграла в государственную лотерею пять миллионов рублей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом сообщает пресс-служба одной из популярных лотерей. Суперприз был разыгран 18 октября этого года.
Александра работает директором продуктового магазина. По словам пермячки, ранее она уже выигрывала в лотереи, но не такие крупные суммы. Денежные средства девушка планирует потратить на погашение ипотеки.