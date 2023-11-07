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17:52 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Неработающие волгоградки имеют право на пособие по беременности и родам

Представители территориального отделения СФР пояснили, когда производятся подобные выплаты.

Специалисты напомнили, что женщины при уходе в декретный отпуск получают пособие по беременности и родам. Однако на это могут рассчитывать и неработающие волгоградки.

Такое пособие предусмотрено для граждан, уволенных с работы по сокращению. Также выплату могут получить женщины, завершившие нотариальную, адвокатскую или другие виды деятельности, которые подлежат лицензированию.

Условием выплаты является постановка на учет в службе занятости в течение одного года после завершения работы. Пособие будут выплачивать один раз за весь декретный отпуск.

В Фонде отметили, что выплаты оформляются по заявлению. Его нужно подать в течение 6 месяцев от даты окончания отпуска по беременности и родам. Также понадобятся больничный лист, справка о признании безработной или прекращении трудовой деятельности, свидетельство о рождении ребенка или усыновлении детей.

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