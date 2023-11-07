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16:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Хирург из Казани стал лауреатом премии «ПроДокторов-2023»

Дмитрий Осипов занял третье место в номинации «Лучший врач в своей специальности».

Источник: drkbmzrt.ru

В Казани сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Осипов стал лауреатом Всероссийской премии «ПроДокторов-2023». Он занял третье место в номинации «Лучший врач в своей специальности», сообщает пресс-служба ДРКБ МЗ Татарстана.

Дмитрию Осипову вручили грамоту и виртуальную медаль. Ранее он установил мировой рекорд за сложную операцию девочке возрастом пять недель и был занесен в Книгу рекордов России. До казанского хирурга подобную операцию проводили только врачи из США полугодовалому ребенку.

Лауреаты определялись по отзывам, которые пациенты оставляли с 1 ноября 2022-го по 31 октября 2023 года.

Напомним, в Татарстане врачи удалили новорожденному опухоль весом более килограмма.

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