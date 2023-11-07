17:49 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии утвердили список субсидируемых авиарейсов из Уфы на 2024 год
В Башкирии утвержден перечень субсидируемых в 2024 году маршрутов из Уфы. Об этом сообщили в аэропорту «Уфа».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По приказу Росавиации, 13 межрегиональных маршрутов из уфимского аэропорта будут софинансироваться из федерального и региональных бюджетов.
Отмечается, что направления в Астрахань, Волгоград, Грозный, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк и Омск будут софинансироваться федеральным центром, Башкирией и регионами, которые принимают рейсы.
Рейсы из Уфы в Надым, Нарьян-Мар, Ноябрьск, Салехард, Саратов и Ханты-Мансийск будут субсидироваться из бюджетов других регионов.
В программе господдержки на следующий год из аэропорта «Уфа» участвуют авиакомпании «Азимут», Red Wings, «ЮТэйр», «РусЛайн», и «Ямал».