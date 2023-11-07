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16:46 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Туманы ожидаются в Беларуси 8 ноября

Погоду в республике в среду будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с западной Европы.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +17° 3 м/с 52% 756 мм рт. ст. +15°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Кратковременные дожди и туманы ожидаются в республике в среду, воздух прогреется до +12 тепла, сообщили в Белгидромете.

Синоптики прогнозируют местами в республике кратковременные дожди. В ночное время и утром в отдельных регионах Беларуси ожидается туман.

Температура воздуха ночью составит от 0 градусов до +6°C. Днем воздух прогреется до +6 и +12°C.

В Минске в среду ночью будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается. Столбик термометра покажет от +4 до +6 градусов. В течение дня возможен дождь, воздух прогреется до 8−10°C.

Из-за погодных условий возможно снижение видимости на дорогах, что увеличивает опасность дорожно-транспортных происшествий.

ГАИ рекомендует быть предельно осторожными в туманную погоду. Во время поездки не стоит лихачить, совершать резкие маневры, разгоняться и внезапно тормозить. Стоит уделить внимание и безопасной скорости движения.

Кроме того, нужно с особой осторожностью проезжать опасные участки дороги: путепроводы, закругления и пешеходные переходы.

При вынужденной остановке машины на трассе с интенсивным или скоростным движением нужно обозначить данный участок согласно ПДД и ждать помощь за пределами проезжей части.

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