16:46 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Туманы ожидаются в Беларуси 8 ноября
Погоду в республике в среду будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с западной Европы.
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МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Кратковременные дожди и туманы ожидаются в республике в среду, воздух прогреется до +12 тепла, сообщили в Белгидромете.
Синоптики прогнозируют местами в республике кратковременные дожди. В ночное время и утром в отдельных регионах Беларуси ожидается туман.
Температура воздуха ночью составит от 0 градусов до +6°C. Днем воздух прогреется до +6 и +12°C.
В Минске в среду ночью будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается. Столбик термометра покажет от +4 до +6 градусов. В течение дня возможен дождь, воздух прогреется до 8−10°C.
Из-за погодных условий возможно снижение видимости на дорогах, что увеличивает опасность дорожно-транспортных происшествий.
ГАИ рекомендует быть предельно осторожными в туманную погоду. Во время поездки не стоит лихачить, совершать резкие маневры, разгоняться и внезапно тормозить. Стоит уделить внимание и безопасной скорости движения.
Кроме того, нужно с особой осторожностью проезжать опасные участки дороги: путепроводы, закругления и пешеходные переходы.
При вынужденной остановке машины на трассе с интенсивным или скоростным движением нужно обозначить данный участок согласно ПДД и ждать помощь за пределами проезжей части.