17:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Каким будет ледовый городок — 2023, что обойдется Екатеринбургу в 24 миллиона
В этом году там будет искусственная елка, 33 ледяных богатыря и Пушкин.
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Пусть на календаре лишь начало ноября, Екатеринбург уже готовится к Новому году. В мэрии уже решили, например, когда откроется и закроется ледовый городок. Распахнет свои ледяные двери он 29 декабря 2023-го, а закроется 14 января 2024-го. Постановление об этом, а также о возведении самого городка подписал на днях глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Каким же будет новый ледовый городок?
В ЧЕСТЬ ПОЭТА.
Уже 13 ноября в 00:00, то есть буквально в следующий понедельник, на площади 1905 года будет закрыта автомобильная парковка. Там начнут возведение городка. Откроется в следующий раз она лишь 21 января 2024 года. А чтобы за это время никто не смог несанкционированно въехать на площадь, на въезде будут установлены «противотаранные средства».
В этом году городок обойдется Екатеринбургу в 24 миллиона 250 тысяч рублей. А темой станет творчество Александра Сергеевича Пушкина. Как-никак в следующем году исполняется 225 лет со дня рождения поэта. Правда, в документах на сайте госзакупок название темы было обозначено так «Пушкинская карта». Так что тема на самом деле двойная и посвящена не только наследию писателя, но и программе культурного просвещения молодежи.
— В отличие от прошлого года, в этот раз Ледовый городок на площади 1905 года украсит искусственная ель, — сообщают в администрации Екатеринбурга на сайте 300.екатеринбург.рф. — Высота новогодней елки составит не менее 30 метров, диаметр — не менее 12.
На самой вершине елки установят светящуюся звезду размером в метр. Кончики веток будут украшать 218 светло-золотых шаров. Из украшений хвойного искусственного дерева будут также светодиодная гирлянда и свыше 50 неоновых игрушек, напоминающих трости и цилиндры, которые носил сам Пушкин.
УКРАСЯТ ДРАКОНОМ И БОГАТЫРЯМИ.
Какие же сказки Пушкина без 33 богатырей? Не обойдется без них и ледовый городок Екатеринбурга. Богатыри будут стоять со стороны памятника Ленину. Они сомкнут ледяные ряды и образуют таким образом 40-метровую ледяную ограду.
— Высота героев в кольчугах и шлемах составит 2,4 метра, — уточняют в администрации.
У центрального входа появится золотая рыбка со стариком. Оба, понятно, изо льда. Ну, а оставшаяся часть ограждения будет выглядеть как-то самое синее море, в которое старик невод бросал. Вход со стороны улицы 8 Марта будет украшать арка с профилем Пушкина и его автографом.
Что же будет внутри городка? Во-первых, ожидается ледяная стенка «Петербург». Внешне сооружение будет напоминать сразу и о Петропавловской крепости, и о разводных мостах, и о Казанском соборе, и Александровской колонне. В общем, кусочек Санкт-Петербурга в Екатеринбурге.
Также рядом с елкой разместится ледяная композиция «Остров Буян» высотой более семи метров. Внешне он будет напоминать терема и церкви. Здесь же появится детский лабиринт со стенками высотой в метр.
Из украшений можно упомянуть еще трехметровую Царевну-лебедь, «Царскосельские» скамейки, снеговиков из пластика и световые фигуры «Богатырь» и «Бочка Гвидона». Будет и «Дракон» длиной в 4 метра, символизирующий следующий год.
Высоких горок в этом году не ждем. Компенсировать их приземистость в мэрии обещают длиной ската. Например, горка «Кораблик» высотой в метр растянется на 30 метров. Еще ожидаются пять горок «Ладья» для детей со скатом в 15 метров длиной. Ну и та самая всеми любимая ледяная чаша, из которой так сложно выбраться… Без нее в этом году тоже не обойдется. Диаметр ее составит пять метров.
КСТАТИ!
Сколько тратили на строительство городка в разные годы?
24 миллиона 250 тысяч рублей — столько планируют потратить на строительство ледового городка в этом году. Это дешевле, чем год назад, когда городок стоил 26,2 миллиона. И раза в два дороже, чем в 2021-м. Тогда из-за пандемии на строительство потратили всего 10 миллионов рублей. В городке были только елка, ограда, торговые киоски и десять скульптур.
Если же посмотреть на допандемийные годы, то там цена была примерно такой же, как и сейчас. Городок 2020-го обошелся нам в 24,4 миллиона, Городок 2019-го — в 23 миллиона. Далее почти столько же — 22,9 миллиона в 2018-м и 19,8 миллиона в 2017-м.