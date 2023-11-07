17:14 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Сильный ветер, туман и дожди: прогноз погоды в Казахстане на 8 ноября
В ряде регионов республики пройдут осадки — дождь и снег, сильные дожди ожидаются на юге и юго-востоке страны.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
АСТАНА, 7 ноя — Sputnik. Неустойчивый характер погоды сохранится на большей части Казахстана.
По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман.
На северо-западе, севере и в центре республики ожидается небольшое повышение температуры воздуха до 0−5 градусов тепла, на востоке до 0−8 градусов мороза, на юге и юго-востоке до 3−10 градусов тепла.
Штормовые предупреждения
Ночью и утром в Астане, на севере, востоке Акмолинской, на западе, востоке Западно-Казахстанской, на севере Карагандинской, на севере, востоке Костанайской, на юго-востоке Северо-Казахстанской областей ожидается туман.
По городам Семей Абайской области, Усть-Каменогорск и Риддер Восточно-Казахстанской области в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем на севере, юге области порывы 15−20 м/с.
Ночью в горных районах Жетысуской области ожидается туман. В районе Алакольских озер ветер юго-восточный, днем порывы 15−20 м/с.
Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный на западе, юге, северо-востоке области 15−20 м/с.
В конце дня в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный утром и днем на большей части области порывы 15−20, в горных районах области временами 23 м/с.
Погода в мегаполисах
В Шымкенте переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-западный 8−13, утром и днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +17+19°С.
В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +9+11°С.