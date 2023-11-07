17:39 (мск), источник: Комсомольская правда
В Челябинске отменили концерт Николая Носкова из-за болезни артиста
Певец Николай Носков не выступит в Челябинске из-за болезни.
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Запланированный на 7 ноября концерт Николая Носкова в Челябинске был отменен. Об этом сообщили на официальной странице певца во «ВКонтакте».
— Дорогие друзья! К огромному сожалению концерты в Оренбурге и Челябинске переносятся из-за болезни Николая Носкова. Даты концертов сообщим позднее, — говорится в сообщении.
Как сообщили в городских зрелищных кассах, деньги за приобретенные билеты вернутся автоматически. Срок зачисления средств на карту составляет от 3 до 30 дней. Если билет был бумажным, то его можно сдать в любой точке касс.
Артист должен был выступить на сцене Конгресс-холла «Центра международной торговли». Планировалось, что он исполнит песни «Дай мне шанс», «Снег», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю» и другие произведения.
Ранее в Челябинске отменили концерт Алексея Чумакова. Певец должен был выступить 10 ноября во дворце спорта «Юность».