17:22 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
Также он побывает в Арзамасе и Дзержинске.
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Поезд российского деда Мороза отправляется в большой тур 11 ноября. В Нижний Новгород он прибудет 29 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.
За два месяца поезд побывает более чем в 80 городах и весях страны. В Арзамас он заедет 28 декабря, а в Дзержинск — 29-го.
После прибытия поезда Дед Мороз выйдет из резиденции и поприветствует детишек, а перед отправлением поезда — попрощается с ними.
Передвижная резиденция в этом году будет включать вагон с кукольным театром, в котором будут проходить музыкальные спектакли. Также будут работать вагон для проведения игр и квестов для тех, кто купит билеты, вагон ресторан и вагон-лавка с сувенирами.
Встреча с зимним волшебником в этом году обойдется в сумму от 1950 рублей.