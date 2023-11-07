Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
17:22 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря

Также он побывает в Арзамасе и Дзержинске.

Поезд российского деда Мороза отправляется в большой тур 11 ноября. В Нижний Новгород он прибудет 29 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

За два месяца поезд побывает более чем в 80 городах и весях страны. В Арзамас он заедет 28 декабря, а в Дзержинск — 29-го.

После прибытия поезда Дед Мороз выйдет из резиденции и поприветствует детишек, а перед отправлением поезда — попрощается с ними.

Передвижная резиденция в этом году будет включать вагон с кукольным театром, в котором будут проходить музыкальные спектакли. Также будут работать вагон для проведения игр и квестов для тех, кто купит билеты, вагон ресторан и вагон-лавка с сувенирами.

Встреча с зимним волшебником в этом году обойдется в сумму от 1950 рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Обязательно ли заводить электронную трудовую? - эксперт
Садоводам: как правильно сохранить выращенные овощи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
праздники