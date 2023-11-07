Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
17:33 (мск), источник: МК.RU Волгоград

В Советском районе Волгограда 9 ноября на время отключат газ

Коммунальщики сообщили о запланированном ремонте на газопроводе на территории Советского района.

По данным ресурсоснабжающей компании, 9 ноября, в четверг, на газопроводе среднего давления будет проведен ремонт. С целью предупреждения возможных аварий специалисты отключат газ на время проведения работ.

Газа не будет 9 ноября с 11 утра до 14 часов в Советском районе на улице Шумского в домах 3, 5, 5а, 7, 7а и 9.

В компании отметили, что потребителям следует на это время отключить все газоиспользующие приборы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Урок истории для школьников лично провел Андрей Бочаров
В центре Волгограда стрельцы отбились от захватчиков
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта