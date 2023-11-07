17:33 (мск), источник: МК.RU Волгоград
В Советском районе Волгограда 9 ноября на время отключат газ
Коммунальщики сообщили о запланированном ремонте на газопроводе на территории Советского района.
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По данным ресурсоснабжающей компании, 9 ноября, в четверг, на газопроводе среднего давления будет проведен ремонт. С целью предупреждения возможных аварий специалисты отключат газ на время проведения работ.
Газа не будет 9 ноября с 11 утра до 14 часов в Советском районе на улице Шумского в домах 3, 5, 5а, 7, 7а и 9.
В компании отметили, что потребителям следует на это время отключить все газоиспользующие приборы.