17:31 (мск), источник: Комсомольская правда
«Ты прекрасна, спору нет»: Казанский косметолог рассказала, как достигнуть вау-эффекта
Казанский косметолог рассказала о разнице домашнего ухода и процедурами в салоне.
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Каждая женщина хочет иметь ухоженные волосы, ногти и кожу. Эти услуги красоты в настоящее время предоставляют профессионалы данной сферы. Однако существуют и домашние способы ухода. О них и нюансах индустрии красоты «Комсомолка» спросила косметолога салона красоты «Сахар» Викторию Берсасову.
Фаворитом в домашнем уходе у косметолога является энзимная пудра. По ее словам, это средство станет достойной заменой всем скрабам. Такая пудра способна бережно и глубоко очистить кожу. Ее можно использовать как для лица, так и для тела.
«Это средство прекрасно работает с очищением сальных нитей и в борьбе с вросшими волосами», — отмечает Берсасова.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА СОСТАВ И КОНЦЕНТРАЦИЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ.
По мнению косметолога, самостоятельно составить программу ухода за лицом и телом на дому возможно, но не у всех получится сделать правильный выбор с первого раза. Придется пройти путь проб и ошибок. Чтобы избежать проблем и ненужных трат, Виктория призывает не скупать бесчисленное количество средств, а все-таки довериться профессионалу. Именно он на основе своих знаний и опыта может не только назначить правильный уход, но и спрогнозировать результат наперед. Но если вы решили поэкспериментировать сами, то следует более ответственно отнестись к покупке различных средств.
«Первое, на что надо обратить внимание при покупке косметики, — это на состав, концентрацию действующих веществ и их форму. Соблюдаются ли условия хранения и не истек ли срок годности», — посоветовала косметолог.
При этом у каждой фирмы есть как суперэффективные средства, так и пустышки с устаревшим/бедным или даже опасным составом. Казанский косметолог составляет домашний уход своим пациентам, исходя из большого опыта и знания составов, тем самым получая эффективную комбинацию средств.
«В кабинете у косметолога добиться результата можно в разы быстрее за счет активных препаратов, использования инъекционных и аппаратных процедур. На первой встрече мы разбираем проблему, с которой обратился пациент, и полностью корректируем домашний уход. Тем самым в кабинете мы быстро и эффективно приводим кожу в желаемый вид, а уже дома пациент поддерживает результат домашним уходом», — рассказала Виктория.
КРЕМЫ И МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД.
Кремы бывают разные: для рук, ног, лица и вокруг глаз. Некоторые не обращают внимания на предназначение и используют эти средства по желанию. В свою очередь, казанский косметолог советует все же ориентироваться на рекомендации производителя.
«Если на вашем креме для лица указано о возможности его использования в зоне век, то смело наносите. Если же такая информация отсутствует на упаковке, следует приобрести отдельный крем для зоны вокруг глаз. Дело в том, что кожа в периорбитальной области очень нежная и чувствительная», — пояснила Виктория Берсасова.
При этом, по ее словам, не обязательно использовать отдельный крем для рук и ног. Здесь, как и всегда, следует обратить внимание на состав. В кремы для ног часто добавляют такой компонент, как мочевина, которая эффективно размягчает натоптыши. Но для рук этот вариант может оказаться агрессивным.
Однако вместо крема использовать масло нельзя. В особенности это касается людей, кожа которых склонна к акне (незаразное заболевание, для которого характерно появление прыщей из-за воспаленных сальных желез. — Ред.). Потому что у масла есть свойство закупоривать поры, а это может только ухудшить ситуацию. Если речь идет о сыворотке на водной основе, то ее обязательно стоит «закрыть» кремом. А вот популяризация ночного и дневного крема является лишь маркетинговым ходом для увеличения количества продаж. Так что можете сразу исключить эти средства из корзины, считает казанский косметолог.
РЕЦЕПТ НА ЗИМУ И НУЖНО ЛИ СМЫВАТЬ МИЦЕЛЛЯРНУЮ ВОДУ?
«В осенне-зимний период необходимо более тщательное питание кожи губ. Для этого рекомендую использовать бальзамы, в составе которых содержатся такие компоненты, как пантенол, масла, витамины А и Е, а также липиды и церамиды», — посоветовала косметолог.
Также в продаже имеются специальные скрабы для кожи губ. Выбирать нужно те, в которых используются мелкие абразивные частицы. После проведения скрабирования следует хорошо увлажнить губы бальзамом.
Многие хоть раз в жизни, да и задавались вопросом: нужно ли смывать мицеллярную воду? По сути, она предназначена для чистки лица от косметики и, как казалось бы, не должна навредить коже. Однако мицеллярную воду нужно обязательно смывать, причем с использованием пенки или геля для умывания.
«Если вы не смоете мицеллярную воду, то содержащиеся в ней поверхностно-активные вещества, например, во время сна продолжат вытягивать загрязнения из кожи, тем самым обезвоживая ее», — отметила Виктория Берсасова.
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.
«В Казани женщины чаще всего прибегают к чистке лица и процедуре аугментации губ. Это не удивительно. Ведь именно после них сразу заметен вау-эффект. Мужчины же не такие частые гости у косметолога. Для них чаще всего провожу процедуру ботулинотерапии, с помощью которой разглаживаются морщинки и лицо становится гораздо моложе и ухоженнее», — рассказала Виктория.
Самые же любимые процедуры косметолога, которые, по ее словам, подходят большинству женщин, следующие:
— Итальянский пилинг BioRePeel — славится своим функционалом и минимальным периодом реабилитации. Дает эффект лифтинга, борется с расширенными порами, пигментацией и тусклым цветом лица.
— Ботокс — эффективная процедура для коррекции мимических морщин. Если вы видите на своем лице первые морщинки, не тяните с данной процедурой, так как это отличная профилактика глубоких заломов.
В столице Татарстана женщины чаще всего прибегают к чистке лица и процедуре аугментации губ. Из личного архива героя публикации.
И если перечисленные специалистом процедуры стоят от 1500 до 2500 рублей, то на сайте бесплатных объявлений можно найти услуги и подешевле.
Так, в одном из таких предложений в Казани ценник за пилинг начинается от 1000 рублей, ультразвуковую чистку — до 1300, комбинированную чистку лица — до 1600 рублей.
«Сделаю вашу кожу чистой и молодой», — гласят обещания в объявлениях. Однако стоит помнить, что не все их авторы могут исполнить его, а кто-то даже, наоборот, только нанесет вред. Поэтому лучше повнимательнее изучить хотя бы комментарии к таким объявлениям, прочитать все отзывы и только потом принимать решение, которое, надеемся, будет верным.
В заключение напрашивается вывод, что каждая женщина, исходя из возможностей, может сделать свой выбор в пользу посещения специалиста либо домашнего ухода. Первый вариант упростит задачу, ведь косметолог в зависимости от типа лица подберет личный уход. Однако это будет стоить немалых денег, так как одноразовым посещением обойтись не получится. А при домашнем уходе следует тщательно изучить всю информацию о средствах и экспериментировать на своем лице. На это также потребуется немало средств и усилий.