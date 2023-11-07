В Нижегородской области официально зарегистрировали брак 100-летний жених и 75-летняя невеста

21 августа 2023 года жених отметил свой 100-летний юбилей! Невесте — 75. По информации Главного управления ЗАГС Нижегородской области, это абсолютный свадебный рекорд для региона.
Отар Михайлович — заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Белоруссии, режиссер-постановщик Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина. Его спектакли «Спартак», «Борис Годунов», «Летучая мышь», «Иван Сусанин», «Ханума», «Русалка» знают все нижегородцы.
Татьяна Яковлевна много лет проработала художником в Нижегородском Доме актера.