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18:00 (мск), источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области официально зарегистрировали брак 100-летний жених и 75-летняя невеста

7 ноября в Нижегородском Доме бракосочетания зарегистрировали брак Отар Михайлович Дадишкилиани и Татьяна Яковлевна Уколова.

Источник: Нижегородская правда

21 августа 2023 года жених отметил свой 100-летний юбилей! Невесте — 75. По информации Главного управления ЗАГС Нижегородской области, это абсолютный свадебный рекорд для региона.

Отар Михайлович — заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Белоруссии, режиссер-постановщик Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина. Его спектакли «Спартак», «Борис Годунов», «Летучая мышь», «Иван Сусанин», «Ханума», «Русалка» знают все нижегородцы.

Татьяна Яковлевна много лет проработала художником в Нижегородском Доме актера.

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