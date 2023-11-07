Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 7 ноября

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Члены НАТО приостановят действие ДОВСЕ после выхода России
Альянс обвинил РФ в «пренебрежении к контролю над вооружениями», а также в подрыве «основанного на правилах международного порядка».

Эвакуация россиян из Газы ожидается в ближайшие дни
При эвакуации из сектора Газа нужно будет собраться в пункте сбора на КПП «Рафах», граждане РФ оповещены об этом.

Колокольцев призвал ужесточить контроль за мигрантами в России
Как считает глава МВД, следует тщательнее выявлять мигрантов, которые уклоняются от прохождения дактилоскопии и фотографирования.

На замглавы МВД Дагестана завели дело о взятке в особо крупном размере
Уголовное дело завели по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану.

Олег Царев дал первые комментарии после покушения
Политик выразил всем благодарность, добавив, что особенно признателен сотрудникам спецслужб и медикам.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта