17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 7 ноября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Члены НАТО приостановят действие ДОВСЕ после выхода России
Альянс обвинил РФ в «пренебрежении к контролю над вооружениями», а также в подрыве «основанного на правилах международного порядка».
Эвакуация россиян из Газы ожидается в ближайшие дни
При эвакуации из сектора Газа нужно будет собраться в пункте сбора на КПП «Рафах», граждане РФ оповещены об этом.
Колокольцев призвал ужесточить контроль за мигрантами в России
Как считает глава МВД, следует тщательнее выявлять мигрантов, которые уклоняются от прохождения дактилоскопии и фотографирования.
На замглавы МВД Дагестана завели дело о взятке в особо крупном размере
Уголовное дело завели по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану.
Олег Царев дал первые комментарии после покушения
Политик выразил всем благодарность, добавив, что особенно признателен сотрудникам спецслужб и медикам.