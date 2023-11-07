17:58 (мск), источник: Клопс.ru
На зеленоградском побережье нашли мёртвых рыб: эксперт рассказал, что погубило камбалу
Учёный прокомментировал три версии случившегося.
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В Зеленоградске отдыхающие обнаружили с десяток выброшенных на берег камбал и селёдку, об этом сообщили в группе «Рыбалка в Калининграде — Калининградский рыболов» 4 ноября, в субботу.
На видео заметно, что рыба разбросана по всему пляжу, нежит на волнорезах и за ними. Как рассказал «Клопс» директора института рыболовства и аквакультуры КГТУ Олег Новожилов, причиной гибели рыб, скорее всего, стал шторм.
«На той неделе были сильные ветра на побережье. Рыба ночью подплывает близко к берегу, и её выносит. Это закономерный процесс: каждый день в Калининградской области умирает 100 человек, а рыбы в море гораздо больше и гибнет её больше. Просто мы не всегда это замечаем», — объяснил Олег Новожилов.
Пользователи в комментариях предположили, что гибель животных связана с боеприпасами, которые лежат на дне со времён Второй мировой войны.
«У нас действительно есть большая проблема с химическими боеприпасами в море. Сейчас всё чаще поднимается вопрос об их опасности, но надо понимать, что они перекрыты большим слоем осадков — илом. И поэтому орудия контактируют с водой весьма слабо, не выходят в окружающую среду» , — поделился эксперт.
Новожилов прокомментировал ещё одну версию, которую выдвинули в Сети: утечка газа из подводного трубопровода.
«Газом убить рыбу можно только в каким-то лабораторных условиях, если специально её травить. В естественной среде она отходит от места катастрофы, а само топливо растворяется и выходит на поверхность», — рассказал эксперт, напомнив, что после ЧП на «Северном потоке» никто не заявил о гибели рыбы.