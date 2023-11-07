17:59 (мск), источник: Новый Калининград
Власти Калининграда могут отказаться от высадки 4200 инвазивных дубов
Елена Дятлова уверяет, что чиновники обратились по вопросу высадки в три научно-исследовательских института.
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Калининградские власти могут отказаться от высадки 4200 инвазивных красных дубов на территории городских лесов. Об этом «Новому Калининграду» сообщила глава администрации города Елена Дятлова.
«Я писала о том, что у нас “Городские леса” хотели посадить красные дубы. Мы сделали запросы в три научно-исследовательских института, [чтобы нам оценили], насколько они являются инвазивными для лесных посадок».
Дятлова пояснила, что власти собирались высадить именно красные дубы, так как «они более устойчивы к насекомым и болезням».
«Если мы сегодня деревья в Калининграде лечим, то в городских лесах хотели сразу посадить те деревья, которые были бы устойчивы к паразитам, — продолжила чиновница. — В настоящий момент, пока мы не получили ответы от научно-исследовательских институтов, мы приостановили данную высадку. Окончательное решение пока не принято. Занимается этим Вадим Борисов (глава комитета городского хозяйства и строительства — прим. “Нового Калининграда”), на этой неделе он должен рассказать, какие решения будут приняты».
Дятлова также добавила, что сейчас «на всякий случай» прорабатывается вопрос по замене красных дубов на другие породы деревьев.
Напомним, что анонс высадки красных дубов Елена Дятлова опубликовала в конце сентября.