18:07 (мск), источник: Комсомольская правда
Станцию метро «Петроградская» открыли для пассажиров в Петербурге
Работу эскалатора восстановили спустя полтора часа.
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Около четырех часов дня 7 ноября пассажирам петербургского метрополитена стала недоступна одна станция. Вход на «Петроградскую» ограничили из-за внезапной остановки эскалатора. Что стало причиной неполадок, не ясно, но, по всей видимости, они были серьезные. Проблему устраняли почти полтора часа. Все это время горожан просили пользоваться соседними станциями «Черная речка» и «Горьковская». Но к половине шестого вход на «Петроградскую» снова открыли. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.
— В 17:31 станция «Петроградская» начала работать в обычном режиме, — заявили в пресс-службе.
Отметим, что в конце октября в петербургской подземке произошло сразу три аналогичных случая. 24 числа вышел из строя эскалатор на «Лесной», а 25-го на «Площади Восстания» и «Обухово». Но во всех случаях с неполадками удавалось справиться оперативно.